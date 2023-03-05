CANLI | Konyaspor – Giresunspor

Süper Lig’in 24. haftasında Konyaspor ile Giresunspor kozlarını paylaşıyor. Flaş bir şekilde İlhan Palut’la yolların ayrılması sonrasında takımı Aleksandar Stanojevic’e emanet eden Konyaspor, Sırp hocayla birlikte henüz galibiyet alamadı. Giresunspor’da ise çanlar 7 maçtır kazanamayan Hakan Keleş için çalıyor. İki ekibin de tek hedefi mutlak galibiyet. Kazanarak çıkışa geçmek isteyen iki takımın mücadelesinde heyecan fırtınası yaşanıyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

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Konyaspor-Giresunspor 11’leri:

KONYASPOR: Sehic, Guilherme, Adil, Calvo, Ahmet, Soner, Bouchalaksi, Mahir, Marlos, Pozuelo, Muhammet.

GİRESUNSPOR: Ferhat, Görkem, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic.

Konyaspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Saat 16.00’da başlayan mücadele beIN Sports 1’den canlı olarak ekranlara geliyor.