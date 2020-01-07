CANLI MAÇ İZLE: Manchester United Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yazan:
Alaturka Online
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CANLI MAÇ İZLE: Manchester United Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Lig Kupasında Yari Final mücadelesi Manchester derbisine sahne olacak. Manchester United ve Manchester City saat 23.00’da başlayacak olan mücadelede kozlarını paylaşacak. Maçın canlı yayınını ise ülkemizde beIN Sports 1 kanalı yapacak. Manchester United Manchester City maçının aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz. Yayıncı kuruluş canlı yayın için sizden üyelik ve ücret talep edebilir.

MANCHESTER UNITED MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE

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