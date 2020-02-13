CANLI | Sivasspor 1-1 Antalyaspor | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sivasspor karşısında evinde 0-0’lık sonuç alan Antalyaspor, deplasmandaki 1-1’lik skorun ardından yarı finale adını yazdırdı.
Sivasspor 31. dakikada Yasin Öztekin’in attığı golle öne geçerken, Antalyaspor’a beraberliği getiren gol, 49. dakikada Doğukan Sinik’ten geldi.
Bu sonucun ardından Antalyaspor, Galatasaray’ı eleyen Alanyaspor’un rakibi oldu. Türkiye Kupası’nda yarı final ilk maçları 3,4 ya da 5 Mart’ta , rövanşlar ise 21,22 ya da 23 Nisan’da oynanacak.
TÜRKİYE KUPASI’NDA YARI FİNAL
Trabzonspor – Fenerbahçe
Alanyaspor – Antalyaspor
SİVASSPOR 1-1 ANTALYASPOR
- dk 70: Erdoğan Yeşilyurt’un Amilton’a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösteriyor. VAR uyarısı sonrası pozisyonun dışarda olduğu tespit ediliyor ve hakem Fırat Aydınus penaltı kararını iptal ederek serbest vuruş olarak değiştiriyor.
- DK 49: GOL | Antalyaspor, Doğukan Sinik’in golüyle maç eşitliği sağlıyor. Amilton’un sağ kanattan ortasında Doğukan Sinik topu kontrol ettikten sonra sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ve kaleci Ali Şaşal Vural’ın solundan topu filelerle buluşturuyor.
- Karşılaşmanın ikinci yarısı Antalyasporlu oyuncuların vuruşu ile başladı.
- DK 32: GOL | Demir Grup Sivasspor, Yasin Öztekin’in golüyle öne geçiyor. Sol kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş’ın ceza alanı içine gönderdiği topu Mustapha Yatabare geriye doğru Yasin Öztekin’e bırakıyor. Yasin Öztekin, sol ayağıyla bekletmeden vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturuyor.
- DK 28: Mert Hakan Yandaş’ın ceza alanı sağından yaptığı vuruşta kaleci Ferhat Kaplan uzanarak topu çelmeyi başarıyor.
- DK 24: Yasin Öztekin’in sağ kanattan yerden ceza alanı içine gönderdiği topa Mustapha Yatabare bekletmeden sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top direğin dibinden yandan auta çıkıyor.
- DK 8: Yasin Öztekin’in pasıyla ceza alanı hemen içinde topla buluşan Mustapha Yatabare’nin şutunda top farklı şekilde yandan auta çıkıyor.
- DK 6: Gustavo Blanco’nun pasında Harun Alpsoy ceza yayı içinden bekletmeden yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Ali Şaşal Vural rahat biçimde topu kontrol ediyor.
- Mücadele Sivassporlu oyuncuların vuruşu ile başladı.