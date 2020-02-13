CANLI | Sivasspor 1-1 Antalyaspor | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sivasspor karşısında evinde 0-0’lık sonuç alan Antalyaspor, deplasmandaki 1-1’lik skorun ardından yarı finale adını yazdırdı.

Sivasspor 31. dakikada Yasin Öztekin’in attığı golle öne geçerken, Antalyaspor’a beraberliği getiren gol, 49. dakikada Doğukan Sinik’ten geldi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, Galatasaray’ı eleyen Alanyaspor’un rakibi oldu. Türkiye Kupası’nda yarı final ilk maçları 3,4 ya da 5 Mart’ta , rövanşlar ise 21,22 ya da 23 Nisan’da oynanacak.

TÜRKİYE KUPASI’NDA YARI FİNAL

Trabzonspor – Fenerbahçe

Alanyaspor – Antalyaspor

SİVASSPOR 1-1 ANTALYASPOR