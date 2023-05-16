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16 Mayıs 2023
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CANLI | Sivasspor-Kasımpaşa

Alaturka Online
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Alaturka Spor

Sivasspor, Süper Lig’in 34. haftasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. 2 maçtır kazanamayan Yiğidolar, 37 puanla 11. basamakta. 4 maçtır kazanamayan Paşa ise 34 puanla 15. basamakta. Ev sahibi, taraftarı önünde kötü gidişata son vermeye çalışacak. Konuk takım ise galibiyet hasretine zorlu deplasmanda son vermeye çalışacak. Yiğidolar’da Yatabare cezalı. Kasımpaşa’da eksik yok.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Mücadele başladı.

9. dakikada Kasımpaşa’da savunma arkasına sarkan Fall’un yaptığı vuruşta kaleci Muammer’den seken top kornere gitti.

Sivasspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak ve saat 17.00’de başlayacak Sivasspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Ali Şansalan’ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

SİVASSPOR: Muammer, Alaaddin, Goutas, Camara, Uğur, Ulvestad, Charisis, Saiz, N’Jie, Caicedo, Gradel.

KASIMPAŞA: Günay, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Ben Ouanes, Malsa, Aytaç Kara, Eysseric, Fall, Koita, Chouiar.

Alaturka Online
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