CANLI | Trabzonspor 0-0 BB Erzurumspor (İlk yarı oynanıyor) Ziraat Türkiye Kupası

Trabzonspor BB Erzurumspor canlı! Trabzonspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final mücadelesi başlıyor. Kupayı müzesine götürmek isteyen Trabzonspor ile Beşiktaş’ı eledikten sonra yolculuğuna Trabzonspor’u da geçerek devam etmek isteyen Dadaşlar, eşleşmenin ilk maçında Trabzon’da bir araya geliyor.
Hakem Abdulkadir Bitigen yönetimindeki Trabzonspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı canlı yayın anlatımı ve Trabzonspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.
Dk. 46: İkinci yarı başladı.
Dk. 45+1: İlk yarı sona erdi.
GOL! Dk. 43: Trabzonspor, Anthony Nwakaeme’nin şık golüyle skoru 3-0’a getirdi.
GOL! Dk. 26: Guilherme’nin ortasında Sturridge’i geçen top Yusuf Acer’e çarptı ve ağlara gitti.
GOL! Dk. 17: Sörloth’un golüyle Trabz0nspor 1-0 öne geçti. Kornerde Guilherme’nin ortasında top ağlarda…
Dk. 1: Maç başladı!
TRABZONSPOR BB ERZURUMSPOR MAÇI İLK 11’LERİ
STAT: Medical Park Stadyumu
SAAT: 20.30
HAKEM: Abdülkadir Bitigen
YAYIN: A Spor
TRABZONSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth
TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Cimşir
BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Cenk, Aykut, Merthan, Yusuf, İbrahim, Batuhan, Emrah, Obertan, Hasan, Rashad
TEKNİK DİREKTÖR: Erkan Sözeri
Karşılaşma öncesi Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz’ın uzun süreli sakatlıkları devam ediyor. Konuk ekip Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da ise eksik bulunmuyor.