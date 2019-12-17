CANLI | Tuzlaspor Galatasaray (İlk 11’ler belli oldu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Galatasaray, Tuzlaspor ile karşılaşacak. İlk maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak karşılaşmada tur vizesi arayacak. Karşılaşmayı Koray Gençlerler yönetecek.

Fatih Terim, yedeklerle çıkılan ve 2-0 kaybedilen ilk maçın ardından Tuzla’da as takım ağırlıklı bir kadro ile çıkmaya karar verdi.

TUZLASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşmada iki takımın mücadele edeceği 11’ler belli oldu:

TUZLASPOR: Bayram, Bülent, Erdinç, Kemal, Tarık, Muhammed, Gökcan, Umut, Yasin, Sadık, Göksu

YEDEKLER: Kubilay, Doğancan, Gökhan, Murat Yılmaz, Murat Türkkan, Mustafa, Ercan

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet, Donk, Nagatomo, Selçuk, Taylan, Belhanda, Feghouli, Ömer, Falcao

YEDEKLER: Okan, Emre Taşdemir, Yunus, Jimmy, Atalay, Emin, Erencan, Işık Kaan, Emre Mor

GALATASARAY İKİ FARK LAZIM

Galatasaray’ın Tuzlaspor karşısında tur atlaması için en az iki farklı galip gelmesi gerekiyor. Gollü iki farklı galibiyetlerde Galatasaray tur atlarken, 2-0’da maç uzayacak. Her türlü beraberlik, galibiyet ya da tek farklı mağlubiyet, Tuzlaspor’a tur atlaması için yeterli olacak.

Galatasaray, 2016-2017 sezonunda da Ziraat Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor ile karşılaşmıştı. Galatasaray, o dönem uygulanan grup aşamasında karşı karşıya geldiği rakibini ilk maçta 2-1 yenmiş, rövanş maçını 3-2 kaybetmişti.