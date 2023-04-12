CANLI YAYIN Akşener ve Yavaş halka sesleniyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te… Meral Akşener, çeşitli açılış ve tanıtım törenlerine katılarak, Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş’ı yalnız bırakmadı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te… Meral Akşener, çeşitli açılış ve tanıtım törenlerine katılarak, Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş’ı yalnız bırakmadı.
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