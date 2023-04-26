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26 Nisan 2023
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CANLI YAYIN Akşener’den Erdoğan’a: Sen kimi gömüyorsun? Kendine gel!

Alaturka Online
Alaturka Online

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kayseri’de vatandaşlarla bir araya geldi. Yavaş’tan sonra kürsüye çıkan Akşener, şunları söyledi:

– Birinci parti çıkacağız ve ben de başbakan olacağım, buna da kalpten inanıyorum. Seçime gidiyoruz, bayram gibi olması lazım. Recep Bey (Erdoğan) çıkıyor, bizleri ‘gömmekten’ bahsediyor. Sen kimi gömüyorsun? Kendine gel, bu nasıl bir dildir?

KERESTE GİBİ ADAMLARSINIZ

– Sinan Ateş katledildi, gencecik bir akademisyen katledildi, katilini görmezden geldiniz, azmettirenleri görmezden geldiniz. Kereste gibi adamlarsınız. 14 Mayıs akşamı helal oylarınızla İYİ Parti birinci çıkacak, Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak ve 15 Mayıs’tan itibaren namus sözü olsun, Sinan Ateş’in katillerinden hesap sorulacak.

– 31 Mart’a (2019 seçimleri) giderken bizi PKK’lılıkla suçladılar, bir taraftan bebek katili Öcalan’ın kardeşini televizyonda konuşturdular.

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