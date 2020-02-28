CANLI YAYIN | Aytemiz Alanyaspor – Beşiktaş
Süper Lig 24. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Saat 20:00’da başlayan maçı hakem Halis Özkahya yönetiyor.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren maç öncesinde Alanyaspor ligde oynadığı son 3 maçı, Beşiktaş ise son 2 maçı kazanamadı.
ALANYASPOR – BEŞİKTAŞ
AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse
BEŞİKTAŞ: Karius, Caner, Ruiz, Vida, Gökhan, Atiba, Elneny, Nkoudou, Lens, Boyd, Burak.
28 Şubat 2020 Beşiktaş ve Alanya`dan anlamlı ilk 11 paylaşımı: `Mehmetçiğimizin yanındayız` Süper Lig`in 24. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, ilk 11 duyurusunu yaparken kahraman Mehmetçikleri unutmadı. Alanyaspor da ilk 11`i açıkladığı görselde ay yıldız ve selam veren asker silüeti kullandı. İlgili Haberi Oku