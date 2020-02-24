CANLI YAYIN | Çaykur Rizespor Medipol Başakşehir

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Alaturka Online
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Süper Lig’in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Maçın başlama saati 20.00.

Zirve yarışı yaptığı rakiplerinin birbirleriyle oynadığı haftada mutlak 3 puan almak isteyen Başakşehir, Rizespor’u yenmesi halinde liderlik koltuğuna oturacak. Karadeniz temsilcisi ise sahasında güçlü rakibini mağlup edip tehlike hattıyla arasındaki farkı açmak istiyor.

Bu maç öncesinde Çaykur Rizespor 24 puanla 14. sırada, Medipol Başakşehir ise 43 puanla 4. sırada bulunuyor.

KADROLAR

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Burak, Melnjak, Garmash, Diomande, Umar, Boldrin, Oğulcan, Skoda

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Aleksic, Elia, Demba Ba

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