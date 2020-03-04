CANLI YAYIN | Fraport TAV Antalyaspor – Aytemiz Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final eşleşmesinde Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor ilk maçta kozlarını paylaşıyor. Saat 20:30’da başlayan mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetiyor.
ANTALYASPOR 0-0 ALANYASPOR (İkinci yarı)
- Dakika 64′ Alanyaspor’da Welinton kırmızı kartla oyun dışında kaldı
İLK 11’LER:
ANTALYASPOR: Ferhat, Salih, Celutska, Ersan, Eren, Ufuk, Ndinga, Mukairu, Fredy, Sinan, Jahovic
ALANYASPOR: Marafona, Onur, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceygun, Siopis, Efecan, Salih, Fernandes, Cisse
TRABZONSPOR İLK MAÇTA AVANTAJ ELDE ETTİ
Yarı finalin diğer eşleşmesinde Trabzonspor ilk maçta sahasında ağırladığı Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Antalyaspor ve Alanyaspor arasındaki mücadelenin rövanşı 22 Nisan’da Alanya’da yapılacak.