CANLI YAYIN | Gaziantep FK – Çaykur Rizespor

Süper Lig’in 22. haftasında orta sıraların iki takımı Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

İlk yarısında fazla gol pozisyonu yaşanmayan ve 0-0 beraberlikle sona eren maçın ikinci yarısı ilginç anlara sahne oldu.

Maçın 52. dakikasında, Andre Sousa’nın ceza sahası dışından çektiği şutla golü bulan Gaziantep FK 1-0 öne geçti. Golden sonra oyun disiplininden kopan Rizespor’da Ivanildo Fernandes 56. dakikada penaltıya sebebiyet verdi ve ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Gaziantep’te penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Muhammet Demir, direğe takılırken ev sahibi ekip 5 dakika sonra bir penaltı vuruşu daha kazandı. Bir kez daha penaltıyı kullanmak isteyen Muhammet Demir bu kez topu üstten auta yolladı.

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Djilobodji’nin attığı golle Gaziantep FK skoru 2-0’a getirirken golden sonra bütün takım yedek kulübesindeki Muhammet Demir’in yanına gitti ve takım arkadaşlarına destek verdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gaziantep FK mücadeleyi 2-0’lık galibiyetle üstün tamamladı ve puanını 30 yaptı. Bir maçı eksik olan Rizespor ise 24 puanda kaldı.

Gaziantep FK gelecek hafta deplasmanda Göztepe’ye konuk olurken Rizespor sahasında Başakşehir’i ağırlayacak.