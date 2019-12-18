CANLI YAYIN | İstanbulspor – Fenerbahçe | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda, Ülker Stadı’ndaki ilk maçta İstanbulspor’u 4-0 yenen Fenerbahçe’nin rövanş öncesi tur atlamak için önemli bir avantajı bulunuyor. Fenerbahçe, deplasmanda gol atması durumunda rakibine 5 ve üzeri farkla mağlup olmazsa adını bir üst tura yazdıracak.
İSTANBULSPOR 0-0 FENERBAHÇE (İlk yarı oynanıyor)
- Dakika 9′ Alper Potuk’un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mevlüt Erdinç topu dışarı attı.
- Dakika 6′ Fenerbahçe’nin Mevlüt Erdinç ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz oldu.
- Dakika 5′ İstanbulspor’un Fenerbahçe’den kiraladığı Allahyar’ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
- Karşılaşma İstanbulsporlu oyuncuların vuruşu ile başladı.
İSTANBULSPOR-FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLE
İLK 11’LER:
İSTANBULSPOR: Umut, Wellington, Zafer, Mehmet, Süleyman, Berkay, Kağan, Oğuzhan, Muhammed, Yavuzhan, Allahyar
FENERBAHÇE: Harun, Murat, Zanka, Rami, Deniz, Jailson, Tolga, Tolgay, Alper, Ferdi, Mevlüt
Fenerbahçe’de kırmızı kart cezalıları Garry Rodrigues ve Ozan Tufan’la sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda saat 20.45’te başlayan karşılaşmayı hakem Emre Malok yönetiyor.