CANLI YAYIN | İttifak Holding Konyaspor 0-0 Trabzonspor (ilk yarı oynanıyor)

İttifak Holding Konyaspor Trabzonspor maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz… Süper Lig’de Denizlispor mağlubiyeti sonrası moral bulmak isteyen Trabzonspor, Konyaspor karşısında deplasmanda süre gelen 9 yıllık galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor.

GOL! 37.dakikada sol kanatta topla buluşan Nwakaeme şık bir hareketle önünü boşalttı ve ardından ortasını yaptı. Ceza sahasında iyi yer tutan Sörloth şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndermeyi başardı ve bu sezon ligdeki 10. golünü kaydetti.

Süper Lig’in 15. haftasında Denizlispor’a sahasında 2-1 mağlup olan bordo-mavililer zirve yarışında yara almıştı. Fırsat haftasını değerlendiremeyen bordo-mavililer Konyaspor karşısında 3 puanı alarak 9 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor. 8 maçtır kazanamayan ve 5 mağlubiyet alan Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor ise kötü gidişe son vermek için Trabzonspor maçını bir fırsat olarak görüyor. Mücadelenin tüm detayları dakika dakika SKOR’da…

İŞTE İLK 11’LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Jose Sosa, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Ali Turan, Alper, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, saat 20:00’de başladı. Halil Umut Meler’in yönettiği mücadele BeIN Sports’tan naklen yayınlanıyor.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE LİNKİ İÇİN TIKLAYIN (Üyelik gerektirir)

KONYASPOR İLE TRABZONSPOR 37.RANDEVUDA

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, Konya’da yapacakları maçla Süper Lig’de 37. kez karşılaşıyor. İki takım arasında geride kalan 36 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 18-9 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 54 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 39 gol gördü.

Rakibiyle ligde yaptığı son 6 maçı yitirmeyen bordo-mavililer, bu süreçte üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Süper Lig’de geçen sezon Trabzon’da ev sahibi ekip 3-0 galip geldi, Konya’daki müsabaka 2-2 tamamlandı.

TRABZONSPOR, DEPLASMANDA 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında son 6 maçta galip gelemedi. Lig maçlarında rakibini deplasmanda en son 2010-2011 sezonunda 2-1’lik skorla yenen bordo-mavililer, Konya’da daha sonra oynanan 6 müsabakada 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi. Öte yandan, iki takım arasında Konya’da oynanan 18 karşılaşmanın 8’i beraberlikle sonuçlanırken, 6 maçı Trabzonspor, 4 maçı da ev sahibi ekip üstün bitirdi.