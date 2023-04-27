CANLI YAYIN Kemal Kılıçdaroğlu halka sesleniyor

14 Mayıs seçimlerine 17 gün kala partilerin ve ittifakların seçim çalışmaları sürüyor. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Balıkesir’de vatandaşların karşısına çıktı.

Kılıçdaroğlu’na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da eşlik etti.

Yavaş, İmamoğlu ve Babacan’dan sonra halka seslenen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Kuvâ-yi Milliye Meydanı’ndayız. Türkiye’nin makus talihini bu meydanda yeneceğiz. Tıpkı atalarımızın yendiği gibi.

– Türkiye’nin karamsar bir ortamda olduğunu, büyük sıkıntılar olduğunu, hayat pahalılığını, gençlerdeki umutsuzluğu biliyorum.

– Herkesin sıkıntısı var, derdi var. 21 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Ama artık değişimin zamanı geldi.

– Yeni bir ruha yeni bir anlayışa ihtiyacımız var. Bir değişime ihtiyacımız var. Çok kutuplaştık, çok savrulduk; artık kucaklaşalım, barışmanın zamanı…

– 100 bin öğretmen atamasını Cumhuriyet’in 100. yılında yapacağız. Bütün köy okullarını açacağız. Köyde öğretmen de olacak öğrenci de olacak.

– Ferhat ile Şirin’in buluştuğu gibi öğretmenlerle öğrencileri buluşturacağız. ‘Çocuğumu okutayım’ diyerek köyü terk etmek zorunda kalmayacaklar.