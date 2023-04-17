CANLI YAYIN: Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da vatandaşlarla buluşuyor.

KILIÇDAROĞLU: KUL HAKKI YİYENLERİ ASLA AFFETMEYECEĞİM

Kılıçdaroğlu, halk buluşmasında yaptığı konuşmada “Hep birlikte huzur içinde yaşayacağız, birlikte mücadele edeceğiz, birlikte çalışacağız. Çiftçinin kredi faizlerini sileceğiz. Beşli çeteden bu paraları söke söke adalet içinde alacağım, her kuruşunu alacağım. Bay Kemal onların tamamını alacak. Kul hakkı yiyenleri asla affetmeyeceğim. Beşli çete değil, çiftçi kazanacak. Bir çocuk açsa diyeceğim ki ’85 milyon açız’. Saraylarda oturmayacağız. Onlar dolar, saray, haram meraklısı, bizde öyle bir merak yok” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: PARTİZANLIĞI BELEDİYELERDEN SÖKÜP ATTIK

Buluşmaya katılan İmamoğlu, Twitter hesabından “Çiftçilerimize süt yemi ve mazot desteği vermeye devam ediyoruz. CHP Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ile Çatalca’dayız” paylaşımı yaptı.

Programda bir konuşma yapan İmamoğlu, “Partizanlığı belediyelerden söküp attık. Türkiye’de de çiftçinin yanında olacağız. 15 Mayıs demokrasi bayramımız kutlu olsun” dedi.

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