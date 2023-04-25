CANLI YAYIN: Kılıçdaroğlu, Eskişehir’de halka sesleniyor

Eskişehir’e giden Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kentte büyük coşkuyla karşılandı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı da Kemal Kılıçdaroğlu’na eşlik etti. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:
Eskişehir’e giden Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kentte büyük coşkuyla karşılandı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı da Kemal Kılıçdaroğlu’na eşlik etti. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:
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