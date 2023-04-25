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25 Nisan 2023
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CANLI YAYIN: Kılıçdaroğlu, Eskişehir’de halka sesleniyor

Alaturka Online
Alaturka Online

Eskişehir’e giden Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kentte büyük coşkuyla karşılandı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı da Kemal Kılıçdaroğlu’na eşlik etti. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

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