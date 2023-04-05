CANLI YAYIN | Meral Akşener’den önemli açıklamalar…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşuyor.

90’lı yıllarda Tarım ve Maliye bakanlıkları yapan, eski ANAP ve CHP milletvekili Lütfullah Kayalar, İYİ Parti’ye katıldı. 71 yaşındaki Kayalar’a rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

Akşener’in konuşmasından satır başları:

*Kadim kültürümüzle harmanlanan, cennet vatanımızda hakkımız olan tüm değerlerden, fırsatlardan mahrum bırakıldığımız ucube bir dönemin sonuna geliyoruz.

*Adaletten mahrumuz çünkü adaleti gölgeleyen bir iktidar tarafından yönetiliyoruz. Zalime boyun eğen Başkent’in göbeğindeki alçak saldırının faillerini bulmaktan aciz bir iktidar.

*Samimiyetten mahrumuz çünkü kalbini karartmış bir iktidar tarafından yönetiliyoruz. uzun zamandır ciddiyetten mahrumuz çünkü görev bilincini kaybetmiş bir iktidar tarafından yönetiliyoruz.

*Mafyaları, simsarları, uyuşturucu kaçakçıları kollayan sorumsuz, korkak bir iktidar, son kullanma tarihi geçmiş bir iktidar. Neydin ne oldun Recep Bey.

*Cesaretin sembolüyüm diye geldin, esaretin sembolü oldun. Milletin adamıyım dedin, mafyaların kuklası oldun. Nereden nereye değil mi Recep Bey. Görüyorum ki sen de Ayşe Ateş’e verilen sözü tutacak yüz yok. Katillerden hesap soracak cesaret ise hiç yok.