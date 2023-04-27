CANLI YAYIN Millet İttifakı, Balıkesir’de

14 Mayıs seçimlerine 17 gün kala partilerin ve ittifakların seçim çalışmaları sürüyor. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Balıkesir’de…

Kılıçdaroğlu’na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da eşlik ediyor.

Kürsüye ilk olarak Mansur Yavaş çıktı. Yavaş şunları söyledi:

– Seçime mi gidiyoruz, savaşa mı gidiyoruz anlamadık? Siyasi partiler birbirinin rakibidir. Bizim karşımızda düşman yok. Herkesin farklı düşünmesi gayet normal.

– “Teröristleri nasıl gömdüysek, muhalefeti de gömeceğiz” diyorlar. Bu nasıl bir dil?

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