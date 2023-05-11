CANLI YAYIN… Millet İttifakı’ndan Bursa çıkarması

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Büyük Bursa Mitingi için Bursa’ya geldi. Kılıçdaroğlu’na Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.

Yoğun kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Değişime hazır mısınız? Ama sandığı mutlaka gideceğiz ve yakınımızı da mutlaka ikna edeceğiz.

*Bu sistemi demokratik yollarla değiştireceğiz. Benim sizin bir sözüm var 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım.