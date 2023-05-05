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5 Mayıs 2023
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CANLI YAYIN Millet İttifakı’ndan Mersin’de gövde gösterisi

Alaturka Online
Alaturka Online
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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin’de…

Millet Buluşması’nda kürsüye ilk olarak çıkan Mansur Yavaş şunları söyledi:

– 2019 seçimlerinde Ankara’da çok iftira attılar. Siyaseti sürekli olarak çirkinleştirdiler. Seçime girerken biraz milliyetçilik, biraz da muhafazakarlık sosuna ihtiyaç duyuyorlar. Lüks villaların, lüks hayatların konuşulmasını istemiyorlar. Propagandaya özel uçaklarla gidiyorlar.

– TRT gibi bir devlet kurumunda Sayın Genel Başkanımız 32 dakika konuşuyor, Cumhurbaşkanı 32 saat konuşuyor. Hani adalet!

Yavaş’tan sonra kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi:

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