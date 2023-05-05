CANLI YAYIN Millet İttifakı’ndan Mersin’de gövde gösterisi

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin’de…
Millet Buluşması’nda kürsüye ilk olarak çıkan Mansur Yavaş şunları söyledi:
– 2019 seçimlerinde Ankara’da çok iftira attılar. Siyaseti sürekli olarak çirkinleştirdiler. Seçime girerken biraz milliyetçilik, biraz da muhafazakarlık sosuna ihtiyaç duyuyorlar. Lüks villaların, lüks hayatların konuşulmasını istemiyorlar. Propagandaya özel uçaklarla gidiyorlar.
– TRT gibi bir devlet kurumunda Sayın Genel Başkanımız 32 dakika konuşuyor, Cumhurbaşkanı 32 saat konuşuyor. Hani adalet!
Yavaş’tan sonra kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi:
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