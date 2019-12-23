CANLI YAYIN | Yukatel Denizlispor – Aytemiz Alanyaspor

Süper Lig 16. haftasında Denizlispor ile Aytemiz Alanyaspor Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor.
Denizli Atatürk Stadı’nda saat 20:00’da başlayan maçı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. BeIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanan maçı ‘Skor’ sayfalarından anbean takip edebileceksiniz. Zorlu maç öncesinde Alanyaspor’un 23 puanı bulunurken Denizlispor 21 puana sahip.
DENİZLİSPOR 0-0 ALANYASPOR
- Dakika 13′ Campos kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Denizlispor kalecisi Stachowiak topu kornere çelerek net bir gole engel oldu.
- Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor…
İLK 11’LER;
DENİZLİSPOR: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Sapunaru, Tiago, Sackey, Murawski, Sacko, Estupinan, Barrow, Rodallega
ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Salih, Campos, Bakasetas, Efecan, Fernandes