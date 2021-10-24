Canlı yayında büyük şok! Erdoğan konuşurken yurttaş feryat etti!





AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vilayet Meydanı'nda Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Tören esnasında evinin yandığını ve geçinemediğini söyleyen yurttaş bağırarak Erdoğan'a seslendi. Bu anlar canlı yayında anbean görüntülendi. Sesi duyarak duraksayan Erdoğan'ın tepki vermemesi ve törene devam etmesi dikkat çekti. Yurttaşın yardım istediği anlarda alanda bulunan bazı AKP'liler Erdoğan için slogan atarak yardım talebini bastırmak istediği duyuldu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #receptayyiperdoğan #canlıyayın #feryat #haber #siyaset #politika #ekonomi #yurttaştv