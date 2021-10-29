Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde makas krizi çıktı. Eline makas verilen bir çocuk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beklemeden kurdeleyi kesince Erdoğan "Eyvah" dedi. Çocuk tekrar kurdeleyi kesmek isteyince Erdoğan uyardı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #receptayyiperdoğan #çocuk #komik #haber #siyaset #politika #devletbahçeli #sondakika #canlıyayın #makas #kurdele #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Canlı yayında makas krizi! Çocuk Erdoğan’ı beklemedi! “Eyvahhh!”