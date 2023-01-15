Canlı yayında “P……k” demişti, cezası belirli oldu





AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar’ın konuk olarak katıldığı programa telefonla bağlanarak ‘Pe…k’ demişti. Kırkpınar, 1 milyon TL’lik tazminat davası açtı. AKP’li Sekmen’in ödeyeceği tazminat tutarı açıklandı.

Geçen yıl Eylül ayında canlı olarak yayınlanan bir TV programına katılan İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i eleştirmişti.

O esnada canlı yayına bağlanan AKP’li Mehmet Sekmen, İYİ Partili Kırkpınar’a, “P……k” demişti.

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar

Mehmet Kırkpınar’ın, olaydan sonra Mehmet Sekmen hakkında açtığı 1 milyon TL tutarındaki tazminat davasında karar verildi. Mahkeme, Sekmen’in 10 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme Mehmet Kırkpınar’ın aile fertlerinin açtığı tazminat davasını ise reddetti ve 9 bin 200 TL olan avukatlık masrafının da Kırkpınar ailesinden tahsil edilmesine karar verdi.

“YÖRESEL BİR SÖZ” DİYEREK SAVUNMUŞTU

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in, televizyon yayınında kullandığı “P…..k” kelimesini, “Erzurum’da yöresel bir söz” diyerek savunduğunu ifade eden Mehmet Kırkpınar, “Bir sonraki seçimde kadim hemşerilerimize bu durumu nasıl anlatacak? Seçmenin yüzüne nasıl bakacak onu merak ediyorum ve alınan bu kararı başta Erzurum olmak üzere 85 milyon yurttaşın vicdanına havale ediyorum” dedi.