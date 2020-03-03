Canlı yayında Rus kadınları aşağılayan Türk araştırmacıya şok!

DAMLA GÜLER / SÖZCÜ İSTANBUL

Araştırma şirketi sahibi Adil Gür, Suriye’de yaşanan saldırılar sonrası Türkiye-Rusya ilişkilerinin tartışıldığı bir TV programında skandal sözlere imza attı. “Bütün kadınlardan özür dilerim ama Ruslardan başka türlü bir dost olur sadece” diyen Gür hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe veren Avukat Orhan Nezih Olmaç, suç duyurusunda şu ifadeleri kullandı:

– Şüpheli, ekran başındaki Rus asıllı kadınlarımızdan ve vatandaşlarımızdan özür dileyerek yani bilerek ve isteyerek açık bir şekilde Rus asıllı kadınları alenen ırk ve bölge farkı gözeterek aşağılamaktan çekinmemiştir.

– Ayrıca son derece hassasiyet yaşadığımız şu günlerde Rus asıllı vatandaşlarımızı ya da yabancıları açık hedef haline getirerek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir.

Dilekçede, suçlamaya konu yayının savcılık tarafından başından sonuna kadar incelenmesi, suçtan zarar görenlerin tespit edilmesi ve Adil Gür hakkında hapis cezası istemiyle dava açılması talep edildi.

ADİL GÜR NE DEMİŞTİ?

Canlı yayınlanan bir TV programına katılan Adil Gür, Türkiye-Rusya ilişkilerinden bahsederken şu ifadeleri kullandı: Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur. Türk’ün dostu Kürt, Kürt’ün dostu da Türk’tür. İkisi de ayağını denk alsın. Ayıdan post Rus’tan dost olmaz. Ekran başındaki tüm kadınlardan özür dileyerek söylüyorum. Ruslardan başka türlü dost olur sadece. Yoksa siyasi anlamda dost olmalarını görmek pek mümkün değil. Türkiye kendi göbeğini kendi kesmeli.