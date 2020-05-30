Canlı yayınını terk eden İnce’den bir açıklama daha: Tavrım tek sesli medya düzeninedir

Haber Global kanalında Özlem Gürses’in sunduğu, Senem Toluay Ilgaz, Nihal Bengisu Karaca ve Tuba Atav’ın konuk olarak yer aldığı ‘Neden?’ programına katılan eski CHP Yalova Milletvekili ve 2018 yılı Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, canlı yayın akışının kesilerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın farklı yerdeki konuşmalarına yer verilmesine tepki göstererek stüdyoyu terk etti.

“TÜRKİYE BU FAŞİST DÜZENDEN KURTULACAK”

İnce, son olarak Erdoğan’ın Ayasofya’da İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yaptığı konuşma nedeniyle yayının kesilmesine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

* Birincisinde ‘Okçular Vakfı’ndaki konuşmasını vermeyeceğiz’ dediniz verdiniz. İkincisinde ben konuşuyorum burada 35 televizyon onu veriyor zaten. Üçüncüsünde habersiz tekrar, acilen beni kesip ona bağlıyorsunuz.

* Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim. Türkiye bu faşist düzenden kurtulacak. 35 televizyonda Erdoğan konuşuyor.

* Onun karşısında 2 sene önce rakip olmuş birisiyim ben. Ben gururumla kimseyi oynatmam. Kendi kendinize devam edin arkadaşlar. Bu saygısızlıktır. Türkiye bunu hak etmiyor.

“ERDOĞAN BU MEMLEKETİN KURUCUSU DEĞİL”

* Erdoğan’ın babasının malı değildir Türkiye Cumhuriyeti. Ben Erdoğan’dan korkmuyorum. Sözlerimi söyleyeceğim arenalar, her yer, sokaklar vardır. Böyle bir şey olmaz.

* O konuşsun 35 televizyonda bir tanesinde de ben konuşayım. Ne diye benim sözümü kesiyorsunuz? Böyle bir şey olmaz. Bu doğru değil.

* Erdoğan bu memleketin kurucusu değil. Sahibi değil. Yani çağırıyorsanız buraya birisini onu konuşturacaksınız. Size söylemiyorum, patronlarınıza söylüyorum. O zaman çağırmayın kardeşim.

* Ben yalakalık yapamam. Kimseye yalakalık yapamam. Ben sadece Ak Parti’ye değil Cumhuriyet Halk Partisi’ne de demokrasi mücadelesi vermiş birisiyim.

* Türkiye’nin bir demokrasi mücadelesine ihtiyacı vardır. Saygısızca buluyorum. 16 milyon insan oy vermiş bana. O insanlara saygısızlık yapıyorsunuz. İyi yayınlar diliyorum.

İnce bu sözlerinden sonra stüdyoyu terk etti.

İNCE’DEN AÇIKLAMA: “TAVRIM TEK SESLİ MEDYA DÜZENİNEDİR”

Yayından sonra sosyal medyadan açıklama yapan İnce, “Haber Global yayınında gösterdiğim tavır birlikte program yapmaya çalıştığımız Senem Toluay Ilgaz’a, Nihal Bengisu Karaca’ya, Tuba Atav’a, Özlem Gürses’e değil, tüm ekranlarda sadece kendisi olmak isteyen zihniyete ve konuklarına nezaketsizlik yapan tek sesli medya düzeninedir” dedi.

HABER GLOBAL AÇIKLAMA YAPTI

Haber Global kanalından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Sayın Muharrem İnce’ye bu akşamki yayın öncesi Sayın Cumhurbaşkanı’nın Fetih kutlamaları nedeniyle yapacağı konuşmaya bağlanacağımızı söyledik.

* Kendisi de bize “Ama böyle yaparsanız ben sizi eleştiririm” dedi. Biz de kendisine bu eleştirisini saygıyla karşılayacağımızı ifade ettik.

* Ancak Sayın İnce, Sayın Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının ardından stüdyoya dönüldüğünde sözlü olarak tepkisini göstermek yerine yayını terk etti.

* Böyle olmasını arzu etmezdik ama biz yine de yayınımıza katılmasından dolayı Sayın Muharrem İnce’ye teşekkür ediyoruz. Kendilerine her zaman ekranımızın açık olduğunu yineleriz.

“İNCE’NİN BU TAVRI MEDYA CAMİAMIZA DA İFTİRA MAHİYETİNDE”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muharrem İnce’nin Haber Global yayını terk etmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Sayın Muharrem İnce’nin, bu akşam bir televizyon kanalında katıldığı programın Sayın Cumhurbaşkanımızın Fetih programında konuşma yaptığı dakikalara denk gelmesi üzerine yarıda kesilmesiyle ilgili sarf ettiği sözlere üzüntüyle şahit olduk” diyen Altun, “Sayın İnce’nin, özel bir televizyon kanalının tamamen kendi hür iradesiyle belirlediği yayın tercihleri üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haksız, mesnetsiz ve ağır ithamlarda bulunarak takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez” ifadelerine yer verdi.

Altun, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren her bir medya kuruluşu özgürce görüşlerini ve yayın tercihlerini yansıtmakta, yasal çerçeve içerisinde faaliyetlerine bir kısıtlama olmaksızın devam edebilmektedir.

* Sayın İnce’nin bu tavrı medya camiamıza da iftira mahiyeti taşımaktadır. Her hadiseyi fırsat bilip hasmane bir tutumla Cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik bir hakaret, iftira ve karalama furyası başlatmaya çalışan bu zihniyetin iflah olmaz saldırılarının son bulmasını temenni ediyoruz.