CANLI | Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı

Süper Lig’in 25. haftası geride kalırken, Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor, ligin 19. haftasında ertelenen maçta karşı karşıya gelecek. Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak’ta yaşanan deprem sonrası karşılaşma TFF tarafından ertelenmişti. Şampiyonluk yarışı veren 49 puanlı Trabzonspor, 52 puanlı lider Başakşehir’in ardından ikinci sırada yer alıyor. Aldığı kötü sonuçların ardından tehlike hattına yaklaşan Yeni Malatyaspor ise 25 puanla 13. sırada bulunuyor.
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat, Mina, Robin Yalçın, Sakıb, Donald, Acquah, Fofana, Gökhan Töre, Bifouma, Umut Bulut
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth
Yedekler: Erce, Arda, Pereira, Hosseini, Abdurrahim, Atakan, Obi Mikel, Bilal, Doğan, Ndiaye