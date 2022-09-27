Cansız bedeni soğutucuda bulunan Lina’nın babaannesi konuştu

Gaziantep’te darp sonucu öldüğü değerlendirilen 3 yaşındaki Lina Nazlı Erba’nın cesedi bir işletmedeki derin dondurucuda bulundu. Olayla ilgili konuşan Lina’nın babaannesi Sevim Erbay, “Çocuğun nasıl olduğunu bir görebilseniz dünya ayağa kalkar.” dedi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Melisa İlhan(32), 3 aydır kayıp olan 2 kızını aramak için televizyon programına katıldı. Melisa İlhan, eşi Abdurrahman Erbay’dan boşandıktan sonra, arkadaşı Muhabbet Toz ve sevgilisi Mehmet Aksu ile yaşamaya başladığını, bu kişilerin kendisine fuhuş yaptırmak için kızlarını alıkoyduğunu iddia etti.

Bu sırada canlı yayına telefonla katılan Kiraz Alkurt, Melisa’nın küçük kızı Naime’nin (1,5) kendisine bırakıldığını ve bakıcılık yaptığını söyledi.

Naime’nin yaşadığını öğrenen ekipler, Kiraz Alkurt’un evine giderek Naime’yi aldı. Kiraz Alkurt, gözaltına alınıp emniyete götürüldü, Naime de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.

DERİN DONDURUCUDA BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, haber alınamayan Lina Nazlı Erbay için soruşturmayı derinleştirdi. Mehmet Aksu ve Muhabbet Toz’un gidebileceği yerlere baskın yapan ekipler, son olarak Seyrantepe Mahallesi’ndeki giyim mağazasına operasyon düzenledi.