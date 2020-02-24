Cansu Fırıncı kimdir? Cansu Fırıncı nereli ve kaç yaşında?

Cansu Fırıncı, 1982 doğumludur. İlk dizi deneyimini Urfalıyam Ezelden adlı ile gerçekleştiren Cansu Fırıncı hakkında merak edilenler haberimizde… Cansu Fırıncı nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Hizmetçiler dizisinde Yaşar Tuna karakterini canlandıran Cansu Fırıncı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Cansu Fırıncı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

CANSU FIRINCI KİMDİR?

Cansu Fırıncı, 16 Mart 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Ege Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezundur. 2011 yılında yayınlanan Urfalıyam Ezelden dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; daha sonra Kırgın Çiçekler, Yolculuk, Can Tertip, Kanlı Postal, Kızlarım İçin, Düş Kırgınları, Üç Harfliler 2: Hablis ve Mehmetçik Kutlu Zafer gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler adlı dizide Yaşar karakterine hayat veren Cansu Fırıncı, 1.75 metre boyunda, 75 kilo ve Balık burcudur.

Cansu Fırıncı’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Hizmetçiler (Yaşar) (TV Dizisi)

2018 – Mehmetçik Kutlu Zafer (Rajat) (TV Dizisi)

2017 – Kızlarım İçin (Çetin) (TV Dizisi)

2017 – Düş Kırgınları (Şükrü) (Sinema Filmi)

2017 – Babam (Sinema Filmi)

2015 – Üç Harfliler: Hablis (Doktor) (Sinema Filmi)

2015-2017 – Kırgın Çiçekler (Kemal) (TV Dizisi)

2015 – Kanlı Postal (Horoz) (Sinema Filmi)

2015 – Can Tertip (Sülo) (Sinema Filmi)

2014 – Yolculuk (Bekir) (Sinema Filmi)

2014 – Urfalıyam Ezelden (Recep) (TV Dizisi)

2011 – Devrimden Sonra (Sinema Filmi)