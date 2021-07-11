Çantacı atıkçıya çip takılacakmış

Mayıs ayında getirilen plastik atık ithalatı yasağı, dün sabah Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ ile kaldırıldı. Greenpeace Akdeniz Biyoçeşitlilik Projeleri Lideri Nihan Temiz Ataş, “Geçen sene her gün 240 kamyon plastik atık ülkemize girdi. Biz hala kendi atığını değerlendiremeyen bir ülkeyiz. Çevre Bakanlığı sanayinin baskısına boyun eğdi, bu büyük bir vazgeçiştir” dedi. Yeni taslakta ithal plastiğin çiple takip edilmesi öngörülürken Mikroplastik Araştırma Grubu yöneticisi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, “Milyarlarca lira teşvik alan bir sermaye daha fazla kazanabilsin diye devletin vergilerimizle bir sistem kurması öngörülüyor. Çöpçüler kazandı, doğa kaybetti” dedi. Yeni tebliğ ile çantacı atıkçılara önlem alınacağı, ithal edilen atığın Mobil Atık Takip Sistemi’ne dahil edilerek çipli sistemle takip edileceği iddia ediliyor. Gündoğdu, “Bu uygulanamaz. Daha önce de her şey belgelere göre düzgündü sözde ama ülke çöplüğe döndü” ifadesini kullandı.

AVRUPA’NIN ÇÖPLÜĞÜ OLDUK

Greenpeace’den Nihan Ataş, “Geçen yıl Avrupa’nın her 4 atığından birini yani yaklaşık 660 bin ton plastik atığını alan Türkiye’de ithal atığın kontrolü imkansız. Bu nedenle boş araziler çöplüğe dönmüş durumda” dedi. Ataş, yapılması gerekenin geri dönüşüm firmalarının yerel atığı toplaması olduğunu söyledi.