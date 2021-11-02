Caparov: Bize uluslararası toplumun desteği lazım

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkesinde nehir ve dağ ekosistemlerinin yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, “Biz tek başımıza hareket edemeyiz. Bize uluslararası toplumun desteği lazım” dedi.

İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP26) katılan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, zirve kapsamında 30’dan fazla ülkenin liderleriyle görüşmeler yapıldığını ve ikili işbirliği derinleştirmesi konusunda anlaşma sağlandığını belirtti.

İklim değişikliğinin ülkesini feci bir şekilde etkilediğine dikkati çeken Caparov, “Buzullarımız hızlı bir şekilde eriyor ve azalıyor” ifadelerini kullanarak, buzulların temiz su kaynağı olarak korunmasının günümüzde önemli bir konu olduğunun altını çizdi.

BM Genel Kurulunun kararıyla 2002 yılı “Uluslararası Dağlar Yılı” ilan edildiğini ve ilk Küresel Dağlar Zirvesine Kırgızistan’ın ev sahipliği yaptığı hatırlatan Caparov, ülkesinin bu etkinlikle uluslararası toplumun dikkatini çevreyi korumaya çekmeye çalıştığını ifade etti.

Caparov, ülkesinde buzulların eridiğini ve nehir ve dağ ekosistemleri yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, “Biz tek başımıza hareket edemeyiz. Bize uluslararası desteği lazım” dedi.

Zirvede Kırgızistan gibi gelişmekte olan ülkeler için ayrı finansman tahsis edilmesini öneren Caparov, önerilerinin zirvenin çözümlerine dahil edilmesini istediğini dile getirdi.

Caparov, her Kırgız’ın kutsal görevinin Allah’ın verdiği doğayı ve kutsal Tangı Dağ’ları korumak olduğuna işaret ederek, bu nedenle ülkesinin topraklarını, dağlarını, buzullarını ve nehirlerini korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın önemli olduğunu vurguladı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Caparov, Eylül ayında yapılan BM 76. Genel Kurul toplantısında video konferans yoluyla yaptığı konuşmada, 2022’yi “Uluslararası Dağlar Yılı” ilan etmeyi, dağlık bölgelerin sürdürülebilir kalkınması için 5 yıllık bir programı onaylamayı ve 2027’de ise Bişkek’te “Bişkek+25” Küresel Zirvesini düzenlemeyi önermişti. (İHA)