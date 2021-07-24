Çardaklı Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere memur alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Çardaklı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 25.08.2021 – 27.08.2021 tarihleri arasında Nevzat Ayaz Mah. İstasyon Cad. No: 33 Çardaklı Kasabası Atkaracalar/ Çankırı adresine mesai saatleri içinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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