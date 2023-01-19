Cardiff City, Dele Alli’yi Transfer Listesine Aldı

DIŞ HABER – AJANSSPOR Valerien Ismael döneminde Beşiktaş’ta yardımcı antrenör olarak görev yapan Dean Whitehead, Cardiff City’de geçici antrenör olarak göreve başladı. Whitehead, Beşiktaş forması giyen Dele Alli hakkında da açıklamalarda bulundu.

“Haftada 100 bin sterlininiz var mı” Express’e konuşan Whitehead, “Haftada 100 bin sterlininiz var mı? Cidden, eğer varsa Dele Alli’nin güvenini ve formunu yeniden kazanması için gereken seviye buysa, burnunu kıvıracak biri olduğunu da düşünmüyorum” dedi.

“Büyük maçları kazanmak zorundasınız” Beşiktaş’taki günlerine de değinen Whitehead, “Türkiye’de büyük maçları kazanamazsanız, otomatik olarak baskı altına giriyorsunuz. Çılgınca bir kriz değildi ama ne yazık ki büyük kulüplerde büyük maçları kazanmak zorundasınız.

“Başkan gitmemizi istemedi” Taraftarın etkisi şüphesiz çok büyük. Müthiş tezahürat yapıyorlar ve bunu daha önce duymadım. O kadar tutkulu ve yüksek seste bağırıyorlar ki, başkan gitmemizi istemedi ama bence baskı altında karar verdi.

“Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık” Yine de her şeye rağmen harika bir deneyimdi. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Kısa sürdü, ancak bunlar futbolda var” şeklinde konuştu.

Beşiktaş’tan Dele Alli açıklaması Öte yandan, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Dele Alli ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bayrak, “Sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi var. Ben Dele Alli’nin çıkış yakalayacağına inanıyorum.

150 milyon Euro’yu görmüş adam. Son maçta girdiğinde neler yaptığını gördük aslında. Golde onun koşuları, pozisyon içerisindeki adam eksiltmesi var” ifadelerini kullandı.