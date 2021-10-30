Çaresiz yurttaş adeta feryat etti.. ‘Biz kime gideceğiz.. Geçen sene 140 liraydı şimdi 420 lira!





Muğla’da yaklaşık 15 yıldır hayvancılık ve çiftçilik yapan Ali Turbalıoğlu, zamlar karşısında hayvancılıkla uğraşanların dayanacak güçlerinin kalmadığını söyledi. Turbalıoğlu, “Geçen sene aldığımız 140 lira olan gübre bu sene 420 lira. Biz nasıl ayakta kalacağız? Derdimiz birilerini suçlamak değil. Ama benim hakkımı kimse korumuyor. Biz kime gideceğiz? Kime anlatacağız derdimizi?” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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