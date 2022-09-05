Caretta carettalar ve kum zambakları için hukuk savaşı başlatıldı

Antalya’nın Gazipaşa ve Alanya ilçeleri arasında nesli tükenmekte olan Caretta Caretta’ların yuvalama bölgesi ve kum zambaklarının yetiştiği bölgeye yapılmak istenen Gazipaşa- Uğrak-Yeşilöz Balıkçı Barınağı projesi mahkemelik oldu.

Hayati ARIGAN

Alanya’nın Yeşilöz sahil bandı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre koruma kararı alınmıştı. Gazipaşa Uğrak Yeşilöz Balıkçı Barınağı yapılması kararı üzerine bölge halkı ve çevreciler tepki gösterdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı proje için ‘ÇED raporu gerekli değildir” kararı vermesi üzerine, çevreciler İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

ÇED raporu alınması gerektiğini belirten çevrecilerin kararı üzerine idare mahkemesi, Gazipaşa- Uğrak-Yeşilöz Balıkçı Barınağı projesi için keşif kararı verdi. Mahkemenin atadığı bilirkişi heyetinde yer alan Jeoloji Mühendisi (Hidrojeoloji) Prof. Dr. Gültekin Tarcan, Biyolog (Fauna) Prof. Dr. Kamil Koç, Su Ürünleri Mühendisi Prof. Dr. Ali Yıldırım Korkut, İnşaat Mühendisi (Hidrolik-Kıyı yapıları) Doç. Dr. Mustafa Doğan, Deniz İşletmeciliği (Deniz Ulaştırma) Doç. Dr. Ali Cemal Töz, Hidrobiyolog Doç. Dr. Ertan Dağlı, Biyolog (Flora) Dr. Ademi Fahri Pirhan, Şehir Bölge Plancısı Dr. Sema Doğan, Çevre Mühendisi Dr. Mehmet Remzi Seyfioğlu önceki gün proje alanında keşif yaptı.

CARETTA CARETTALARIN YUMURTLAMA ALANI

Keşif alanında açıklama yapan avukat Halime Şenli, “Alanya Balıkçılar Kooperatifi ve Gazipaşa Balıkçılar Kooperatifi’ne Yeşilöz Balıkçı Barınağı yapılacağına dair hiçbir bilgi verilmediği ortaya çıktı. Yeni bir balıkçı barınağı istemediklerini söyleyen iki kooperatif de açtığımız davaya müdahil oldu. Burası hem nesli tükenmekte olan caretta carettaların yumurtlama alanı hem de bu bölgede koruma altındaki kum zambakları yetişiyor. Ayrıca bu bölge için cumhurbaşkanlığının koruma kararı var” dedi.

‘AKARYAKIT FİRMASINA YAKIN OLDUĞU İÇİN YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ’

Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan ise, “Balıkçılar bu barınağına gelmeyecektir. Buradaki akaryakıt firmasının dolfinine yakın olması nedeniyle buraya yapıldığını düşünüyoruz. Biz İzmir Aliağa gibi olmak istemiyoruz” dedi.

‘YEŞİLÖZ, BALIKÇI BARINAĞI İÇİN UYGUN DEĞİL’

Alanya Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kerim Balıktay, “Burası balıkçı barınağı yapılması için uygun değil. Biz yerel halk olarak bunu biliyoruz. Gerekli kuruşlar inceleme yapmadan masa başında imza atıyorlar” diye konuştu.

‘GAZİPAŞA BALIKÇILAR BARINAĞI BİZE YETİYOR’

Yeni bir barınak istemediklerini söyleyen Gazipaşa Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Feyzi Oğuz, “Bizim haberimiz olmadan buraya balıkçı barınağı projesi yapmışlar. Gazipaşa Balıkçılar Kooperatifi olarak yeni bir barınak istemiyoruz. Toplam 18 balıkçıyız ve mevcut barınak bize yetiyor” dedi.

DAHA ÖNCE DE ÇED RAPORUNU İPTAL ETTİRMİŞLERDİ

“ÇED Gerekli Değildir” kararının haksız ve hukuka aykırı olduğunu belirten yöre sakinleri ve turistik tesislerin işletmecileri, daha önce aynı bölge hakkında bir petrol işletmesinin kapasite artışı projesi için verilen ÇED olumlu kararına karşı Antalya 1. İdare Mahkemesi’nde açtıkları davada ÇED raporunu iptal ettirmişti.

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