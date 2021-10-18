Cargill fabrikasında 1280 gün sonra gelen zafer

Bursa’da bulunan Cargill fabrikasında bin 280 günün ardından Tekgıda-İş Sendikası yetki tespit belgesini aldı. Yaklaşık üç yıl önce fabrika önünde kurulan eylem çadırı da sendika yöneticileri ve işçiler tarafından iyi niyet göstergesi olarak kaldırdı.

Halil ATAŞ

Bursa’da Cargill işçisi 14 kişi yaklaşık üç yıl önce Tekgıda-İş sendikasına üye oldukları iddiasıyla işten çıkartıldı. İşten atıldıktan sonra fabrika önünde çadır kuran işçiler bin 280 gündür eylem yapıyordu.

“14 ARKADAŞIMIZI İŞTEN ÇIKARDILAR”

Tekgıda-İş Sendikası Genel Teşkilatlanma Sekreteri İbrahim Ören yaptığı açıklamada, “Tekgıda-İş Sendikası’nı seçerek 2018 yılında örgütlenmesini tamamlamış, sendikamız tarafından Çalışma Bakanlığına yetki başvurusu talebinde bulunulmuştu. Tekgıda-İş Sendikası hukuka uygun davranırken Cargill emekçisi sadece devletin kendisine tanıdığı anayasal hakkını kullanırken maalesef Cargill işvereni sendikal örgütlenmeyi engellemek için önce sudan sebeplerle çoğunluk tespit başvurumuza itiraz etmiş, bununla da yetinmeyip başvurumuzdan tam bir ay sonra 14 arkadaşımızı işten çıkarmış ve bahane olarak da, kota fazlalığı ve daralmayı göstermiştir” ifadelerini kullandı.

“BİN 280 GÜN MÜCADELE ETTİLER”

“İşten çıkarılmış arkadaşlarımız ise sendikal örgütlenmedeki öncü işçilerdir” diyen Ören, “Geçmişte ödül belgeleri verilen arkadaşlarımız maalesef sendikalı olmak istedikleri için işten atılmışlardır. Tüm bu hukuksuzluklara ve baskılara rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen sendikamız işten çıkarılan arkadaşlarımızla birlikte fabrika önünde eyleme başlamış, sendikal mücadelede eşine az rastlanır bir mücadele vererek bin 280 gün yaz, kış, yağmur, çamur demeden direnerek örgütsüz emekçilerin umudu olmayı başarmışlardır” şeklinde konuştu.

“TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİ”

Öner, “Bugün sendikalı olmak için yıllardır mücadele veren Cargill emekçisi ve teşkilatımız adına önemli bir gün. 1280 günlük mücadelenin sonunda bugün devletimizin ilgili bakanlığından çoğunluk tespit belgemizi aldık. 1280 gündür tüm hukuksuzluklara ve baskılara boyun eğmeyen Cargill emekçisi, Tekgıda-İş Sendikası çatısı altında yine güçlü bir şekilde birleşerek mücadelesinden asla vazgeçmediğini tüm dünyaya gösterdi” diye konuştu.

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