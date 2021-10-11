Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi

Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler dengesi 2021 Ağustos’ta 528 milyon dolar fazla verdi. Cari dengenin, turizm gelirleri ve güçlü ihracat etkisiyle 200 milyon dolar açık vermesi bekleniyordu. Kasım 2019’dan bu yana cari dengede ilk kez fazla vermesi dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

Merkez Bankası (TCMB), 2021 Ağustos’a ilişkin Ödemeler Dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, cari işlemler dengesi, açık beklentisine rağmen 2021 Ağustos’ta 528 milyon dolar fazla verdi. Bir önceki yılın aynı ayında 4 milyar 68 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 528 milyon dolar fazla vermiş oldu. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 23 milyar 33 milyon dolar oldu.

Kasım 2019’dan bu yana cari dengede ilk kez fazla vermesi dikkat çekti.

Cari dengenin, turizm gelirleri ve güçlü ihracat etkisiyle 200 milyon dolar açık vermesi bekleniyordu.

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