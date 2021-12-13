Cari denge ekimde 3,16 milyar dolar fazla verdi

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler hesabı ekim ayında 3 milyar 156 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 15 milyar 425 milyon dolar oldu. Cari işlemler hesabı bir önceki yılın ekim ayında ise 93 milyon dolar açık vermişti.

Sozcu.com.tr

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, bir önceki yılın Ekim ayında 93 milyon ABD doları açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 15 milyar 425 milyon dolar oldu. Bu rakam Ekim 2018’den bu yana kaydedilen en yüksek cari fazla oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Ekim ayında 3 milyar 106 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 7 milyar 721 milyon ABD doları fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 336 milyon ABD doları artarak 3 milyar 025 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

PORTFÖY YATIRIMLARINDA 2,2 MİLYAR DOLARLIK ÇIKIŞ

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 337 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2 milyar 220 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 55 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 400 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.

Ayrıca resmi rezervlerde Ekim ayında 1.48 milyar dolar net artış gözlendi.

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