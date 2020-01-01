Carlos Ghosn nasıl kaçtı? İstanbul’un rolü ne? İşte detaylar…

Carlos Ghosn olayının özeti ve ortaya atılan en güçlü iddiaya göre tarihi kaçışın hikayesi şöyle;

KASIM 2018’DE TUTUKLANDI

*Otomobil dünyasının en önemli isimlerinden Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığının yönetim kurulu başkanı ve CEO’su Carlos Ghosn, geçtiğimiz yıl kasım ayında Tokyo savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Carlos Ghosn’un aldığı maaşı milyonlarca dolar daha düşük beyan edip vergi yasasını ihlal ettiği yani Japonya’dan vergi kaçırdığı tespit edildi.

13.8 MİLYON DOLAR ÖDEYİP EV HAPSİNE ALINDI

*Bir süre cezaevinde kalan Carlos Ghosn, 13.8 milyon dolarlık kefaletle Tokyo’da ev hapsine alındı.

HAPİS CEZASI KESİNLEŞİNCE HAREKETE GEÇİLDİ

*Japonya’nın başkenti Tokyo’da, Japon istihbaratının gözetimi altında nisan ayında çıkacağı mahkemenin gününü bekleyen Carlos Ghosn’a avukatları “Tutuklanacaksın” deyince harekete geçildi.

*13.8 milyon dolarlık kefaletini yakan Ghosn için kaçış planı hazırlandı.

28 ARALIK GECESİ HAREKETE GEÇİLDİ

*28 Aralık cumartesi günü, bir grup şahıs Ghosn’un evine “parti için gelen müzisyen” kimliğiyle girdi. Evinde bir parti düzenliyormuş gibi davranan Ghosn saatler sonra müzisyenlerle birlikte “kontrbas taşıma çantasının” içinde evden çıkmayı başardı.

TOKYO’DAN 506 KM UZAKLIKTAKİ OSOKA’YA GİTTİ

*Ghosn, aynı günün gecesi 506 kilometre uzaklıkta bulunan Osaka’ya götürüldü.

OSAKA’DAN JETLE İSTANBUL’A GETİRİLDİ

*29 Aralık sabahı saat 11:10’da Ghosn, Osaka’dan bindiği özel bir jetle İstanbul’a getirildi. 29 Aralık’ta İstanbul’da Atatürk Havalimanı’na inen Carlos Ghosn birkaç saat sonra ise aynı jetle ya da başka bir jetle Lübnan’ın başkenti Beyrut’a uçtu.

İDDİALARIN DÜĞÜMLENDİĞİ YER: İSTANBUL MUAMMASI

Tarihi kaçışın İstanbul durağıyla alakalı birçok senaryo var. Osaka-İstanbul-Beyrut üçgenindeki özel jet uçuşları da dikkate alınarak ortaya atılan iddialardan en çok üzerinde durulanı ise şöyle;

GHOSN BU UÇAKTA MIYDI?

*Tarkan Ser isimli bir Türk’e ait TC-TSR tescilli uçak Osaka Kansai Uluslararası Havalimanı’ndan 29 Aralık pazar günü saat 12.05’te hareket etti.

Saat 23.10’da İstanbul Atatürk Havalimanı’na indi. Ünlü iş adamının işte bu uçakla İstanbul’a getirildiği iddia ediliyor.

BEYRUT’A NASIL GİTTİ?

*İstanbul’da birkaç saat geçiren Ghosn’un burada uçak değiştirerek Beyrut’a uçtuğu iddia ediliyor.

*Uluslararası medyada, Ghosn’un Beyrut’a götürüldüğü uçağın ise TMSF’ye ait Challenger 300 tipi jet olduğu konuşuluyor.

*TMSF yetkililerinden ise henüz uluslararası medyadaki bu iddialara ilişkin açıklama gelmedi.

MNG’DEN YALANLAMA GELDİ

*Carlos Ghosn’un kaçışında MNG’ye bağlı özel jetin kullandığı da öne sürülmüştü. TV 100’e konuşan MNG Holding’in patronu Mehmet Nazif Günal ise bu iddiayı yalanladı.

REZA ZARRAB’IN UÇAĞI!

*TMSF’ye ait Challenger 300 tipi uçağın ‘sahibi’ ise ABD’de gözetim altında tutulan, Türkiye’de firari konumda bulunan Reza Zarrab (Rıza Sarraf).

2017’DE EL KONULMUŞTU

*İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, Reza Zarrab ve yakınlarının mal varlıklarına ‘yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk’ suçu nedeniyle 2 Aralık 2017’de el konulmuştu.

İSTANBUL POLİSİ UÇAĞIN İÇİNDE KİMİN OLDUĞUNU BİLEMEZ MİYDİ?

*Carlos Ghosn’un öyle ya da böyle özel bir jet ile İstanbul üzerinden Beyrut’a gittiği kesin. Peki İstanbul Polisi söz konusu uçakta, Carlos Ghosn’un olup olmadığını ‘bilmiyor muydu?’

*Sözcü’ye konuşan üzt düzey bir emniyet yetkilisi ise dünya kamuoyunda geniş yankı bulan kaçışın İstanbul ayağına ilişkin şunları söyledi:

*”Japonya’dan kalkan özel jet, yakıt ikmali vs yapmak icin ya da gerekçesini belirterek Atatürk Havalimanı’na iniş için kuleden izin ister. Verilen izinle birlikte özel jet havaalanındaki uluslararası bölgeye iner.”

*”Özel jetin kaptanı uçakla ilgili ve rotasıyla ilgili bilgilerini ilgili görevlilere verir. Herhangi bir görevli uçağın içinde arama yapmaz. Sadece jetin koduna kalkış ve varış rotasına bakılır.”

* “Yakıt ikmalinin ardından özel jet yine uluslararası bölgeden kalkar rotasına devam eder. Sadece ihbar ve güvenlik tehditine yönelik durumlarda detaylı inceleme yapılır.

* “Japonya’dan kalkan özel jet ile ilgili herhangi bir ihbar olmadığı için uçağın içinde detaylı arama yapılmadı.”

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