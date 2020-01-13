Carlos Ghosn’un hikayesi Hollywood yolunda

Japonya’dan aksiyon filmlerini aratmayacak titizlikte bir planla İstanbul üzerinden Lübnan’a kaçan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn CBS’e verdiği röportajda Hollywood yapımcılarının kendisine ulaştığını ve kaçışını film yapmak istediklerini söyledi.

Geçen yıl hesaplarda usulsüzlük yaptığı ve zimmetine para geçirdiği iddiaları ile hapse atılan Ghosn ‘Birdman’ filminin yapımcısı John Lesher ile görüştüğü daha önce iddia edilmişti.

Lesher şu an Netflix ile bir proje üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Ghosn CBS’e verdiği mülakatta Hollywood’un kensidine kaçışını konu alan bir film yapma teklifi ile ulaştığını kendisinin ise ‘neden olmasın?’ yanıtını verdiğini söyledi.

Firari CEO kaçışına ilişkin bir açıklama yapmaktan da kaçındı.

Kaçışını kendisinin planladığını anlatan Brezilyalı CEO büyük bir risk aldığının farkında olduğunu da anlattı. CEO Ghosn, “Eğer kaçış planımı pek çok insana anlatsaydım bu büyük bir risk olurdu. Plan hakkında bir sızıntı olması çok büyük bir riskti. Kaçışımı tamamen kendim planladım.” dedi.

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