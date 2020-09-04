CarNext.com, pandemide değişen ulaşım alışkanlıklarını açıkladı

İSTANBUL (AA) – CarNext.com'un "Covid-19 Mobilite Anketi"nin araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 81'i pandemi nedeniyle toplu taşıma yerine otomobil kullanma olasılığının daha yüksek olduğunu, her 3 sürücüden 1'inin otomobilini bundan sonra online olarak satın almayı düşüneceği ortaya çıktı.

LeasePlan'ın ikinci el araç satış ve uzun dönem kiralama platformu CarNext.com'dan yapılan açıklamayla, tüketicilerin ulaşım alışkanlıklarındaki değişimi yakın markaja aldığı "Covid-19 Mobilite Anketi"nin sonuçları paylaşıldı.

Ağustos ayında gerçekleştirilen çalışmaya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Portekiz ve İspanya olmak üzere altı ülkeden 25-50 yaş aralığında olan 3 bin kişi katıldı.

Sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 81'i pandemi nedeniyle toplu taşıma yerine otomobil kullanma olasılığının daha yüksek olduğunu belirtirken, her 3 sürücüden 1'inin otomobilini bundan sonra online olarak satın almayı düşüneceği ortaya çıktı.

Araştırmaya göre, tüketiciler araç çağırma ve araç paylaşım çözümlerine bu süreçte sıcak bakmazken, ankete katılanların yüzde 60'ı bu tür hizmetleri kullanırken güvensiz hissettiklerini açıkladı.

Çalışma kapsamında bu yıl tatil planları yapanların yüzde 84'ü uçak yerine otomobil kullanmayı düşündüğünü aktarırken, kullanıcıların yüzde 34'ü, eve teslim çözümü sunulsa online otomobil satın almaya daha istekli olacaklarını bildirdi.

14 gün para iade garantisi sunulması halinde ise bu oranın yüzde 50'ye ve tam bir bakım geçmişi ve mekanik kontroller sağlanması halinde ise yüzde 65'e yükseleceği ortaya çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay online satış refleksinin Türkiye'de de hızla kabul gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde tüketicilerin online tüketim ivmesinin yükselişiyle beraber CarNext.com markamız için ülkemizde de online satış operasyonuna doğru bir zamanlamayla start vermiştik. Anket sonuçlarına çok paralel bir eğilimin Türkiye'de de bulunduğunu kısa sürede artan online satış rakamlarımız ile daha net görüyoruz."

Carnext.com Ürün ve Pazarlama Direktörü Jan Wouter Kleinjananketle, yeni normalin kazananının bireysel otomobil olduğunu aktararak, şu bilgileri verdi:

" Anketimiz, insanların yüzde 81'inin güvenlik kaygıları nedeniyle toplu taşıma yerine araç kullanmayı ve insanların yüzde 84'ünün bir sonraki tatil yolculuklarında uçmak yerine araç kullanmayı düşündüğünü gösteriyor.

Ayrıca, salgın sırasında e-ticarete doğru kesin bir yönelme olduğunu da gördük. İnsanların üçte biri bir sonraki otomobilini çevrim içi yani online olarak satın almayı düşünüyor. Görünüşe göre online otomobil satın alma sadece geçici bir eğilim değil, aynı zamanda yeni normalin önemli bir parçası ve yapısal bir değişim."