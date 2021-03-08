CarrefourSA, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü geleneksel “Üretici Pazarı” ile kutladı

İSTANBUL (AA) – CarrefourSA, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, geleneksel hale getirdiği "Üretici Pazarı" ile kutlayarak kadın üreticilerle müşterilerini buluşturdu.

CarrefourSA açıklamasına göre, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Fulya Hiper’de gelenekselleştirdiği "Üretici Pazarı" ile kutladı.

CarrefourSA’nın bu yıl üçüncü kez düzenlediği Üretici Pazarı’na Pales, Antre Gourmet, Tipi, Beta Gıda, Mimi tarım, No on Kahve, Ezgi Gıda, Lezzet Mantı, Gurme Mantar, ForFarming ve Baysarı Tarım Ürünleri ile Yolören Köyü Kalkınma Kooperatifi ve Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi katılarak müşterilerle bir araya geldi.

– Yerel markaların özel ürünleri

Açıklamada verilen bilgilere göre, yerli üreticileri destekleyerek reyonlarında doğru ürünlere yer veren CarrefourSA, salgın döneminde de bu ürünlerin tedarikini kesmeden müşterileriyle buluşturmaya ve üreticilerin yayında olmayı sürdürdü.

Bu süreçte CarrefourSA, Pales’in süt ürünlerini, Antre Gourmet’in peynir çeşitlerini, No on’un kahvelerini, Ezgi Gıda’nın yöresel ürünlerini, Beta Gıda’nın çaylarını, Mimi Tarım’ın yenilebilir çiçeklerini, Gurme Mantar’ın mantar türlerini, Lezzet Mantı’nın mantılarını ve ForFarming’in nane, fesleğen gibi yeşil yapraklı ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunuyor.

CarrefourSA, markaların yanı sıra Antalya ve Bursa’daki kooperatiflerden yaptığı alımlar arasında coğrafi işaretli Finike portakalı, taze yaban mersini ve reçeli, kırmızı ve beyaz lahana, Karyağdı armudu gibi çok özel ürünlere reyonlarında yer veriyor.

– Üreten ve kendi ayakları üzerinde duran kadınlara destek

Üretici Pazarı’nda bir değerlendirme yapan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, yerli üretimin ve yerli üreticinin destekçisi olduklarını belirterek, "Kadına değer veren bir markayız, üreten ve kendi ayakları üzerinde duran her kadının yanında olmak için çalışıyoruz. Bizler için ürünün doğru şekilde üretilmesi, bu ürünü doğru hizmetle alıp doğru fiyatla müşterilerimize ulaştırmak önemli. Bu çerçevede bizlerle çalışan kadınlara, teşekkür ediyoruz. Toplam 11 bin çalışanımızın yüzde 35’i kadınlardan oluşuyor. İş süreçlerinde eşitlik ilkesine olan inancımızla genel müdür yardımcılarımızdan başlayarak hemen her görev ve unvanda kadınların söz sahibi olmasını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Üreten kadınlara marketlerde yer verdikleri gibi CarrefourSA’da çalışan kadınların kariyer yolculuklarını ve kişisel gelişimlerini de desteklediklerini aktaran Kartallıoğlu, "Kadın çalışanlarımızın iş hayatındaki basamakları tırmanarak doğru bir kariyer sahibi olabilmeleri için birçok program eşliğinde avantajlar sağlıyoruz. Geçen sene hem ülkemiz hem de CarrefourSA adına göğüsleri kabartacak bir ilke imza attık, Birleşmiş Milletler çatısı altındaki Kadının Güçlenmesi Prensipleri Platformu’nun imzacıları arasında yer alan ilk Türk gıda perakendecisi olduk. CarrefourSA olarak hem çalışanlarımız hem de iş ortaklarımız arasında kadın oranının artması inancıyla faaliyetlerimize devam ediyoruz." bilgilerini verdi.

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, bu yıl Üretici Pazarı’na katılan markaların yöneticilerine birer teşekkür plaketi takdim etti.