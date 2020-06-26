CarrefourSA iki alternatifle kurbanlık paketleri sunacak

İSTANBUL (AA) – CarrefourSA, bu yıl Kurban Bayramı öncesinde müşterilerine vekaleten Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi ve Kıvırcık Koç Kurban Paketi olmak üzere iki seçenek sunuyor.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA bu yıl salgın nedeniyle hijyenik şartlar ve modern koşullarda kesim gerçekleştirerek vekaleten kaynağı belli, yüzde 100 yerli besi kurbanlık paketleri oluşturacak.

CarrefourSA'da kurbanlık paketleri 30 Temmuz'a kadar sipariş verilebilecek.

Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi'ni Kurban Bayramı'nın 4. günü teslim almak isteyenlere ise özel indirim uygulanacak. Buna göre en az 20 kilogramlık kemiksiz vekaleten Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi, 1.690 liradan satılıyor. Bu bedel ayda 187,78 liradan 9 taksitte ödenebiliyor. Bu paketi Axess Kart ile satın almayı tercih edenlere ayrıca 100 lira indirim sağlanıyor ve böylece paket bedeli 1.590 liraya iniyor. Söz konusu rakam da aylık 176,67 lira taksitle 9 ayda ödenebiliyor.

– Paket fiyatları

En az 20 kilogramlık kemiksiz vekaleten Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi 1.790 liradan satışa sunuluyor. Bu bedeli, kredi kartıyla ayda 198,89 lira olmak üzere 9 taksitte ödemek mümkün kılınıyor. Axess kartı olanlara ise kurban kolilerinde yine 100 lira indirim yapılıyor. Böylece vekaleten Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi fiyatı 1.690 liraya düşüyor. Bu bedel de ayda 187,78 liradan 9 taksitte ödenebiliyor.



En az 18 kilogramlık Kıvırcık Koç Kurban Paketi'nin bedeli ise 1.590 lira olarak belirlendi. Bu bedele, ayda 176,67 lira olmak üzere 9 taksi yapılabiliyor. Axess kartı olanlar bu pakete 1.490 liraya sahip olurken, ayda 165,56 liradan 9 taksitte ödeyebiliyor.



Kurban paketi alanlara birer litrelik Pepsi Twist veya Pepsi Max, Fruko Cool Lime, Yedigün Portakal ve Lipton Şeftali'den oluşan 4'lü içecek seti hediye ediliyor.



– Online sipariş imkanı

CarrefourSA, marketlerinde bulunan kurbanlık satış masalarının yanı sıra online marketi carrefoursa.com üzerinden de sipariş alacak.

Online market carrefoursa.com üzerinden verilen siparişler, ister marketlerden teslim alınabilecek ya da Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Sakarya ve Tekirdağ olmak üzere 17 şehirde sipariş verilen adreslere ücretsiz teslim edilecek.



Bunun yanı sıra müşteriler, carrefoursa.com üzerinden satın aldıkları kurbanlık hisse paketini bağışlayabilecek.

– Kesim, parçalama ve paketleme süreçlerine koronavirüs tedbirleri

CarrefourSA, Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl Balıkesir, Yalova, Malatya ve Afyon'da hijyen ve gıda güvenliği denetiminden geçerek CarrefourSA Kalite Güvence Müdürlüğü tarafından onaylanan çiftliklerde özel olarak uzmanlar ve veteriner hekimlerin kontrolünde yetiştirilen yüzde 100 yerli besi kurbanlıkları müşterilerine sunuyor.



Geçen yıllarda uygulanan kriterlerin yanı sıra bu yıl, süreçlere koronavirüs tedbirleri de eklendi. Kesim, parçalama ve paketleme alanlarında personelin maske kullanması, sosyal mesafe kuralına uyması, vardiya girişlerinde ateş ölçümü yapılması ve tüm alanlarda dezenfektan bulundurulması zorunlu hale getirilirken, tüm kesim ve paketleme süreçlerindeki personele, ek olarak hijyen ve gıda güvenliği eğitimleri verilecek.



Din görevlisi, noter ve veteriner hekimler eşliğinde kurbanlık kesimine bayramın 1. günü bayram namazından sonra başlanacak. CarrefourSA bünyesindeki veteriner hekimlerin kontrolü ve gözetimi altında yapılacak kurban kesimi bayramın 3. günü gün batımında bitirilecek. Bu sayede hayvanlardan insanlara geçebilen tüberküloz, şarbon, brusella gibi bakteriyel, viral ve paraziter hastalıklardan korunma sağlanacak.

Kurban kolilerin taşındığı araçların temizlik ve dezenfeksiyonu onaylı kimyasallarla her taşıma öncesinde yapılacak. Sevkiyat süresi boyunca araç sıcaklıkları uzaktan sıcaklık izleme sistemiyle takip edilecek. Bu sayede paketler uygun sıcaklıklarda teslim edilecek.



– Kurban bağış imkanı sunulacak

CarrefourSA, Kurban Bayramı kapsamında Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'na kurban bağış olanağı sunuyor.



Öte yandan bu yıl CarrefourSA, kurban derilerini Türk Hava Kurumu'na bağışlayacak.