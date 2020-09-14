CarrefourSA, meyve-sebzede doğa dostu tabak kullanmaya başladı

İSTANBUL (AA) – CarrefourSA, meyve-sebze ürünlerinde "doğa dostu, yerli üretim ve yüzde 100 geri dönüştürülmüş kağıttan üretilen" tabak kullanmaya başladı.

CarrefourSA'nın açıklamasına göre, dünya üzerinde her yıl yaklaşık 350 milyon ton plastik üretiliyor. Bu plastiklerin hiçbiri doğada kısa sürede kendiliğinden parçalanarak yok olmuyor. Araştırmalar, dünya genelinde üretilen plastiklerin yüzde 1,5 ile yüzde 4,5 arasının okyanuslara taşındığını belirtiyor.

Halihazırda Kuzey Pasifik'teki Türkiye'nin yüzölçümünün yaklaşık iki katı genişliğindeki "Büyük Pasifik Çöp Alanı", okyanusların dünyanın plastik çöp toplama alanlarına dönüştüğünü kanıtlıyor.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, gerçekleştirdiği faaliyetlerinde sürdürülebilirliği esas alarak, yaşanabilir bir dünya için doğa ve çevreye karşı hassas olmanın gerekliliğinin bilinciyle taze sebze-meyve reyonlarında geri dönüştürülmüş kâğıtlardan üretilen, meyve ve sebze ile teması uygun, doğa dostu ve yerli üretim viyol tabakları kullanmaya başladı.

Pandemiden önce yılda 5 milyon adet plastik bazlı köpük tabakta ürün satışı gerçekleştiren CarrefourSA, pandemi sürecinde hijyen kuralları sebebiyle, bu miktarın artmasıyla birlikte selüloz bazlı, yerli üretim viyol tabak kullanma kararı aldı.

Viyol tabaklar, Dentaş Kağıt tarafından üretim safhasında hiçbir ağaç kesilmeyerek sadece geri dönüştürülmüş atık kâğıtlardan ve meyve ve sebze ile temasa uygun olarak Denizli'de üretiliyor.

Başta, Tarım ve Orman Bakanlığı altında faaliyet gösteren TİGEM ve TAGEM ile devam eden iş birliği çerçevesinde yerli tohumla üretilen ürünler olmak üzere, diğer paketli ürünler ve organik ürünler, 1 Eylül'den itibaren doğa dostu, meyve ve sebze ile temasa uygunluğu onaylanmış yüzde 100 geri dönüşümlü viyol tabaklarla reyonlara gelmeye başladı.