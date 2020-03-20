CarrefourSA'dan koronavirüs önlemleri

İSTANBUL (AA) – CarrefourSA, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını koruyacak bir dizi önlemi hayat geçirdi.

Carrefour'SA'nın açıklamasına göre, alınan önlemler kapsamında, AVM içerisindeki mağazalar hariç tüm CarrefourSA'lar yarından itibaren 08.00-09.00 saatleri arasında sadece 60 yaş ve üzeri müşteriler için açık olacak.

Uygulama sayesinde salgının en çok etkilediği belirtilen yaş grubundaki müşteriler, marketi en steril halinde ve başka yaş gruplarıyla bir araya gelmeden kullanabilecek. Ancak 60 yaş üstü müşteriler, dilerlerse günün geri kalanında da market alışverişlerini gerçekleştirebilecek.

CarrefourSA, marketlerinde üretim ve hizmet alanlarının hijyen koşulları için gerekli tüm önlemleri almasının yanı sıra çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını düşünerek kasalarına cam paravanlar kurdu. Bunun yanı sıra kasa sıralarında sosyal mesafeyi korumak adına da yerlere 1,5 metre aralıkla sosyal mesafe kuralı getirdi. Uygulamalar, kısa zamanda tüm mağazalarda yaygınlaşacak.



Öte yandan, tam kapasite çalışmasını sürdüren ve aylık ortalama 4 milyon ziyaretçiye hizmet sunan Carrefoursa.com, içinde bulunulan durum göz önünde bulundurulduğunda aldığı siparişleri, tam kapasite çalışarak müşterilerine ulaştırıyor. Bu süreçte CarrefourSA online alışveriş platformunun kapasitesi hızla artırılıyor.

– "Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını korumak, kamu görevimizdir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdür Kutay Kartallıoğlu, bu Bu zor dönemlerde "kamu görevi" bilinciyle hareket ederek ülke adına en ön cephede yer aldıklarını bildirdi.

Halk sağlığı adına önlemleri alıp vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları için kapasitelerinin ötesinde çalıştıklarını kaydeden Kartallıoğlu, şu bilgileri verdi:

"CarrefourSA olarak her bir çalışanımız nezdinde tüm operasyonlarımızı 'kamu görevi' bilinciyle yerine getiriyoruz. Marketlerimizin hijyenik kalabilmesi tüm alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriyoruz. Çalışanlarımız el ve vücut temizliklerine azami ölçüde uyuyor, özellikle gün içinde 30 dakikada bir ellerini yıkıyor. Bu süreçte 52 şehirdeki 630 marketimiz ve 10 bin 500 çalışanımızla CarrefourSA olarak ne lazımsa yapmaya hazırız."