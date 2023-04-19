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19 Nisan 2023
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Çarşaf giyip eşinin sevgilisinin evine girdi, dehşet saçtı

Alaturka Online
Alaturka Online

Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi’nde önceki gün bir çocuk annesi Kerzi Y., bir süre önce evi terk eden eşi Gökhan Y.’nin birlikte yaşadığı sevgilisi Özbekistan uyruklu S.G.’nin evine gitti.

Burada S.G. ile kavga eden Kerzi Y., iddiaya göre, yanında getirdiği asitli sıvıyı, S.G. ile Gökhan Y.’nin birlikteliğinden olan 2 aylık bebekleri Hamdi Y.’nin üzerine döktü. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Hamdi bebek, annesinin refakatinde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tutulan tedavisi devam eden bebeğin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

“BAŞKASINDAN BEBEK YAPMASINI HAZMEDEMEDİM”

Polis, olayın ardından kaçan Kerzi Y.’yi, Fatih Mahallesi’ndeki evinde yakalayıp gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yılmaz, işlemlerinin ardından sevk edildiği Adliyede tutuklandı.

Kerzi Y.’nin 2 çocuğunun babası olan eşi Gökhan Yılmaz’ın başka kadından bebek sahibi olmasını hazmedemediğini söylediği öğrenildi. Kerzi Y.’nin tanınmamak için kara çarşaf giydiği, ardından apartmana girip, kendini gizleyerek kapıyı açan S.G.’nin yüzüne biber gazı sıktıktan sonra bebeğe asitli sıvı attığı belirlendi. (DHA)

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