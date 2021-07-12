‘Çarşı’ davası yeniden başladı: Beraat kararları bozuldu

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya sanıklardan 26’sı ile avukatları katıldı. Duruşmaya izleyici olarak CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ile Mahmut Tanal da geldi.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş taraftar grubu ‘Çarşı’ üyesi 35 kişi hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘Darbeye teşebbüs’, ‘Terör örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘Suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘Polise direnmek’, ‘Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçlarından açılan ve tüm sanıkların beraat ettiği dava, Yargıtay’ın bozma ilamından sonra yeniden görüldü.

“GEZİ’Yİ DESTEKLEDİĞİM İÇİN YARGILANIYORUM”

Yargıtay’ın bozma ilamına diyecekleri sorulan, daha önce beraat eden sanıklardan Bülent Ergenç, “Ben hiç bir örgütün üyesi değilim. Ben, yöneticilikle suçlanıyorum. Baktığınız zaman benim o zamanlarda hiçbir sosyal medya hesabım yok. Ben Gezi’yi desteklediğim için, demokratik hakkım olan yürüyüşlere katıldığım için yargılanıyorum. Ben Yargıtay’ın kararına direnmenizi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

MAHKEMENİN DİRENMESİNİ İSTEDİLER

Duruşmada, bozma ilamına diyecekleri sorulan diğer sanıklar, savunmalarını 6 yıl önce yapmış olduklarını ve beraat ettiklerini söyleyerek, mahkemenin, Yargıtay’ın bozma ilamına direnmesini talep ettiler.

GEZİ DAVASI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ TALEP EDİLDİ

Mahkemede görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Yargıtay’ın bozma ilamına uyulmasına ve davanın, 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki Gezi davası dosyası ile birleştirilmesini talep etti.

BOZMA İLAMINA UYULDU

Yargıtay’ın bozma ilamına uyan mahkeme, Çarşı davasının, Gezi Parkı davası ile birleştirilip birleştirilmeyeceği hususunun duruşma arasında değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU

Gezi Parkı olaylarında, ‘Çarşı grubu’ olarak bilinen Beşiktaş taraftarı 35 kişinin yargılandığı dava 6 yıl önce 29 Aralık 2015 tarihinde karara bağlanmıştı. Mahkeme heyetinin verdiği kararda 35 sanık da tüm suçlamalardan beraat etmişti. Savcılık, mahkemenin kararını temyiz etmişti. Bunun üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını incelemiş ve 18 Mart 2021 tarihinde yerel mahkemenin kararını oybirliğiyle bozmuştu.

Yargıtay, bozma ilamında, ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek’ suçundan, Cumhurbaşkanlığının (O dönemde Başbakanlık) doğrudan zarar gördüğünü ve davaya katılma hakkı bulunmasına rağmen, usulüne uygun olarak duruşmalardan haberdar edilmeden, hüküm kurulmasının yasaya aykırı olduğu kaydedilmişti.

“EKSİK ARAŞTIRMA SONUCUNDA BERAAT KARARI VERİLDİ” DENİLDİ

Bozma ilamında, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Gezi Parkı davası ile Çarşı davası arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilerek, ‘Örgüt üyeliği’ suçunun özelliği bakımından her iki dosyanın birleştirilmesi yönüne gidilmesi ve sanıkların hukuki durumlarının buna göre takdir ve tayini gerekirken, eksik araştırma neticesinde beraatlarına karar verildiği ifade edilmişti.